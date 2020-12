Grote steden organiseren vuurwerk-inleveracties wegens verbod

Na de invoering van het landelijk vuurwerkverbod is niet alleen het bezit van verschillende vuurwerksoorten illegaal, ook het thuis bewaren is niet meer toegestaan. Ook niet van vuurwerk dat eerder legaal is aangeschaft.

De inleveractie vindt per gemeente op verschillende dagen en locaties plaats. In Rotterdam begint de actie op 22 december, in Utrecht op 23 december, in Amsterdam op 24 december en in Den Haag op 28 december. Op de websites van de gemeentes is meer informatie te vinden over de precieze locaties waar het vuurwerk afgeleverd kan worden.