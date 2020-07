Grote storing bij Garmin: ‘Alsof Facebook het niet doet, maar dan voor hardlopers’

Arbeidsmi­grant Alexandru sliep op straat, werkte in ‘de hel’ en keert nu teleurge­steld terug naar Roemenië: ‘Als mijn ouders erachter komen...’

8:48 Alexandru Balint heeft niets meer te verliezen in Nederland. Daarom durft de 34-jarige Roemeen wél openlijk te vertellen hoe het leven hier is als arbeidsmigrant. Zijn baan in slachthuis Vion en zijn onderdak in een vervallen boerderij in Boxtel is hij toch al kwijt. Slapen doet hij de afgelopen dagen in een tent. Vandaag keert hij terug naar zijn thuisland. ,,Natuurlijk was dit niet wat ik wilde.’’