Grote storing rond Amsterdam terug, treinverkeer ligt plat

UPDATEDoor een grote storing in het besturingssystemen van het treinverkeer ligt al het treinverkeer rond Amsterdam plat. De storing leek eerst verholpen, maar is inmiddels weer terug. De storing is zo ernstig dat de Nederlandse Spoorwegen op een gegeven moment adviseerde om de reis naar Amsterdam en omgeving uit te stellen.

Het gaat om een storing in het besturingssysteem van ProRail waarmee seinen en wissels worden bediend. De reistijd kan oplopen tot twee uur. ,,Het probleem is teruggekomen'', aldus een woordvoerder van ProRail. ,,Er rijdt gewoon niets. We moeten gaan zoeken naar alternatieven om mensen thuis te krijgen.''

Het is onduidelijk wat de gevolgen van de nieuwe storing precies zijn en tot hoe lang die zullen duren.

Afgesloten

De vervoersorganisatie NS adviseert reizigers om 'zo mogelijk om uw treinreis in de regio Amsterdam uit te stellen of een alternatief te vinden'. De verwachting is dat de gevolgen van de storing 'de rest van de dag zullen duren'. Omdat er geen treinen rijden, komen treinstations ook in de problemen. Station Zuid in Amsterdam is daarom afgesloten.

Omdat de storing zo veel stations treft is het voor de NS geen doen om overal bussen in te zetten. Op Twitter kwamen mensen al snel met de hashtag treinpoolen om alternatief vervoer aan te bieden of om alternatief vervoer te vragen.