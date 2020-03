‘Grote vuurbal’ gespot boven Nederland

Vallende ster

Een meteoor of vallende ster is een stofdeeltje uit de ruimte dat de dampkring binnenkomt en daar verbrandt. Omdat het met hoge snelheid gebeurt, komt er energie vrij in de vorm van een lichtflits. Als een deel van de meteoor de grond raakt, is sprake van een meteoriet. Het is onduidelijk of dat vannacht gebeurd is, of dat alle deeltjes zijn verbrand in de dampkring.