Grote zoekactie naar 10-jarig meisje: ze stapte mogelijk in busje in Tilburg

Met videoDe politie in Tilburg is maandagavond op zoek naar een 10-jarig meisje. Volgens een melder is zij in een busje gestapt. De melder had daar volgens de politie een vreemd gevoel bij. Agenten kammen nu de wijk rondom de Philips Vingboonsstraat uit.

Via Burgernet is ook gevraagd aan mensen om uit te kijken naar de blauwe bestelbus met een wit en grijs logo. De actie werd opgezet rond 18.00 uur. Zeker tien auto's en ook enkele motors van de politie rijden rond in de wijk. Zo'n drie uur later is het meisje volgens een politiewoordvoerder nog niet gevonden. ,,Wij blijven dus zoeken. Fysiek, maar ook online en op de achtergrond.”

Volgens hem zijn er nu drie scenario's. Het zou kunnen dat de melder het verkeerd heeft gezien en het niet klopt, het zou kunnen dat het meisje bij een goede bekende is ingestapt en het zou kunnen ‘dat er iets aan de hand is dat niet had gemoeten’. ,,Daarom doen wij nu uitgebreid onderzoek, onder meer in de buurt. We willen in zo'n geval niets laten liggen.”

Camerabeelden bekeken

De melder kende het meisje bij naam. De woordvoerder wil in verband met de privacy niet zeggen hoe hij/zij het meisje kent. ,,Maar het is goed dat deze persoon heeft gebeld. We zijn nog op zoek naar haar ouders of naar andere mensen die het gezochte meisje kennen.”

Wie meer weet wordt gevraagd om 112 te bellen. Het meisje zou Liana of Lyana heten. Er worden ook camerabeelden bekeken in de buurt, onder meer van wat nabijgelegen ondernemingen. Dat hebben agenten onder meer gedaan bij een kapper in de buurt, Mezouri Hairstyling. ,,Daarna hebben ze de videokaart meegenomen, dus ik denk dat ze wel iets hebben gezien. Maar ik weet het niet zeker”, zegt de eigenaar.

In totaal was de politie zo'n twee uur bij hem op de zaak. ,,Rond 18.00 uur kwamen ze binnen. Ik schrok wel van wat ze zeiden. Ik heb zelf ook kinderen.”

Het gezochte meisje kent hij zelf niet. ,,Terwijl ik toch bijna iedereen in deze buurt ken”, stelt hij. ,,Ik zit hier al zo'n twintig jaar. Morgen ga ik ook maar eens rondvragen. Hopelijk komt het goed, waar dat kan help ik graag mee.”

Volledig scherm De politie is in Tilburg hard op zoek naar een meisje dat in een busje is gestapt. © Toby de Kort