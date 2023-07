Grote zorgen om elektrische auto’s op vrachtschepen: ‘Dit is een hoofdpijndossier’

Zo moet er onder andere meer kennis komen op het gebied van preventie, zegt een woordvoerder. Een brand in een elektrische auto is namelijk lastig te blussen en kan in het slechtste geval zelfs meerdere keren oplaaien. Midden op zee kan dat leiden tot levensgevaarlijke situaties, omdat het voor de brandweer vaak moeilijk is om veilig en effectief op te treden.

Momenteel bestaan er nog geen richtlijnen of regelgeving waaraan vrachtschepen moeten voldoen als het gaat om het vervoeren van elektrische voertuigen. ,,Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Dit is echt een hoofdpijndossier voor ons”, stelt de KVNR woensdag.

Wat is er aan de hand?

Op het 200 meter lange schip Fremantle Highway woedt sinds dinsdagnacht een enorme brand. Het schip boven Ameland vervoert een kleine 3000 auto’s, waaronder een aantal elektrische wagens. Het vermoeden is dat de brand is uitgebroken in een elektrische auto.

De discussie met betrekking tot een hoog risico van elektrische auto’s aan boord van schepen speelt al langer. De situatie werd extra explosief nadat vrachtschip Felicity Ace vorig jaar vlamvatte, met aan boord honderden dure Bentley’s, Lamborghini’s en een aantal elektrische auto’s. Die laatste bleek toen de oorzaak van de brand.

Sommige rederijen hebben om die reden al besloten niet langer met deze voertuigen aan boord te varen. ,,Een brand in elektrische, hybride of waterstofauto’s vereist externe reddingsacties en kan mensen aan boord en de schepen in gevaar brengen. We nemen veiligheid serieus en dit is een risico dat we in geen geval willen nemen”, zei Havila Kystruten, directeur van de Noorse rederij Havila Kystruten, eerder dit jaar in een verklaring.

Wie moet wat doen?

Deze auto’s zijn zo gebouwd zijn dat water niet bij de batterij kan komen Tom Hessels, adviseur energie- en transportveiligheid Het definitief weren van elektrische auto’s is voor de KVNR geen optie. ,,Die auto’s moeten linksom of rechtsom op hun bestemming komen. Dat is gewoon belangrijk. Maar er moet wel zo snel mogelijk op internationaal niveau aandacht komen voor de mogelijke gevaren van deze vorm van transport”, zegt een woordvoerder.



Volgens deskundigen is het blussen van elektrische auto’s een moeilijke klus en vraagt het om een specifieke methode. Dat komt omdat deze auto’s zo gebouwd zijn dat water niet bij de batterij kan komen. ,,Als je door een plas water rijdt, wil je niet dat water de batterij in komt. Daarom is koeling van de batterijcellen van buitenaf zeer lastig”, vertelt Tom Hessels, adviseur energie- en transportveiligheid bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid tegen het ANP.



Er is binnen de wereld van rederijen nog onvoldoende kennis hoe je na zo’n brand moet handelen, stelt de KVNR. ,,Hoe isoleer je een brand, welke brandbestrijding is er beschikbaar aan boord, wat kun je doen aan de preventieve kant, zijn er misschien speciale trainingen? Er wordt wat ons betreft veel te weinig over dit soort zaken nagedacht.”



Daarbij moet de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) het voortouw nemen, vindt de KVNR. De organisatie, een onderdeel van de Verenigde Naties (VN), houdt nauwlettend bij of alle nieuwe schepen wel aan de strenge milieunormen voldoen. De KVNR vindt dat ook het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) zich op dit onderwerp moet storten. ,,Met deze twee partijen heb je het meteen internationaal geregeld. Dat is belangrijk, want dit onderwerp speelt enorm in onze achterban.”

Chemisch proces

Volgens veiligheidsdeskundige Tom Hessels maken brandende batterijen van elektrische voertuigen het ‘lastig’ het vuur te bestrijden. Dat komt omdat een brandende batterij opnieuw kan ontsteken. ,,Dit herontsteken komt door de zogenaamde thermal runaway, een chemisch proces waarbij batterijcellen in het accupakket opwarmen”, legt Hessels uit. ,,Hierdoor worden andere cellen ook warm, waardoor ook deze in thermal runaway raken. De thermal runaway breidt zich op deze manier uit door het batterijpakket.”

Voor het blussen van een brandende elektrische auto is bvoendien een aanzienlijk grotere hoeveelheid bluswater nodig. Terwijl een brandend benzine- of dieselvoertuig met 1600 tot 2000 liter water kan worden geblust, is bij een brand in een e-auto vaak wel 11.000 liter nodig, voornamelijk om de brandende accu af te koelen. In extreme gevallen wordt de brandende elektrische auto tot aan de bovenrand afgezonken in bluswater, bijvoorbeeld in een container. Een inspanning die aan boord van een schip nauwelijks voor elkaar te krijgen is.

Hessels kan niet ingaan op de specifieke situatie bij Ameland, maar zegt dat bij dit soort branden het scheepspersoneel en de brandweer ‘razendsnel’ moet kunnen optreden, omdat de brand zich snel kan verspreiden. Ook moeten ze over specialistische vaardigheden en gereedschap beschikken. ,,Zodra het incident zich heeft uitgebreid en is geëscaleerd, zijn er op open zee nagenoeg geen mogelijkheden meer om de brand te onderdrukken”, aldus Hessels.

Elektrische busjes teruggeroepen

Brandgevaar is een bekend probleem bij elektrische auto’s. Autofabrikant Stellantis, bekend van automerken zoals Jeep en Chrysler, riep vorig jaar bijna 20.000 deels elektrische minibusjes terug vanwege brandgevaar. Intern onderzoek wees uit dat er twaalf keer brand was ontstaan bij deze modellen. Alle getroffen voertuigen waren geparkeerd en hadden de motor niet aanstaan.

Ook in ons land zijn de gevolgen zichtbaar. Zo brak er in de zomer van 2020 een grote brand uit in een ondergrondse parkeergarage in Alkmaar, nadat een elektrische auto vlam vatte. Tientallen auto's raakten door de vlammenzee beschadigd. Een jaar later ging het in een opslagplaats in het Duitse Stuttgart om dezelfde reden mis. Zeker 25 elekrische bussen gingen door die brand in vlammen op.

Toegenomen brandgevaar

Vanwege de vele incidenten durft de Noorse rederij Havila het niet langer aan om elektrische auto’s te vervoeren. Het bedrijf baseert zich op een risicoanalyse die is opgesteld door adviesbureau Proactima AS. Vorig jaar waarschuwde verzekeraar Allianz de scheepvaart in een rapport al voor het toegenomen brandgevaar.

Volgens het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid hoeft er geen angst te bestaan om elektrische voertuigen per schip te vervoeren, mits er fors wordt geïnvesteerd in specialistische training voor de bemanning. ‘Met de juiste procedures, training en gereedschap is een voertuigbrand beheersbaar’, valt te lezen in een recent rapport over incidentbestrijding elektrische voertuigen op schepen.

