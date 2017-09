Grote zorgen om welzijn kippenboeren

In Barneveld is een meldpunt geopend voor problemen als gevolg van het eierschandaal: in zo'n 750 kippenstallen was de verboden insecticide fipronil gebruikt. Bij dat meldpunt zijn in een week tijd al meer dan 700 vragen binnengekomen. Het gaat vooral om praktische zaken, zegt Gina van Elten van LTO. De landbouworganisatie is blij met de brief die de Gelderse gemeenten naar pluimveehouders hebben gestuurd. ,,Daarmee bereiken we ook de gezinnen die niet zo snel bij instanties aan de bel trekken voor hulp.''



Vooral de aanhoudende onzekerheid is moordend, merkt Gea van Manen uit Lunteren. Zij maakt zich grote zorgen over haar ouders en broer. Hun pluimveebedrijf is nog altijd geblokkeerd. De kippen zijn afgelopen weken gedetoxt, maar of hun eieren nu vrij zijn van fipronil blijkt pas over twee weken uit testen. ,,Van alle kanten horen we dat de resultaten tegenvallen. Dan moeten de kippen alsnog worden geruimd. Daar zitten we erg over in.''



Ondertussen lopen de kosten elke dag verder op. ,,Tegen betaling moeten alle eieren en mest worden vernietigd en ook het schoonmaken van de stallen kost handenvol geld. Inkomsten zijn er niet. Dan komt ook nog eens een claim binnen van de eierhandelaar omdat ze niet kunnen leveren. Ik zie mijn vader er echt aan onderdoor gaan. Hij wordt steeds magerder, stiller en witter.'' Daarom is Van Manen een petitie gestart waarin ze het kabinet oproept de getroffen boeren niet in de kou te laten staan.