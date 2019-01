Guido (40) dreigde een auto ‘vol stront’ bij AIVD binnen te rijden, maar weet niet meer waarom.

De 40-jarige Guido L. uit Breda was boos. Dat moet wel, maar waarom? Hij weet het zelf ook niet. Feit is dat hij in september vorig jaar in Zoetermeer bij de inlichtingendienst AIVD aan de poort stond en de intercom uit de grond rukte. Hij dreigde telefonisch: ,,Ik stop mijn auto vol met stront en stinkdieren en ram daarna mijn Audi S8 de AIVD binnen.” De man heeft dertien dagen celstraf gekregen.

In de rechtszaal zat maandagochtend een vlotte Bredanaar. Forse man, donker gekleed, maar wel met pretogen. Als je hem hoort is het onmiskenbaar: hij komt uit Breda. ,,Het klopt dat ik dat gedaan heb'', zei hij tegen de politierechter. ,,Ik zat niet zo lekker in m'n vel. Het ging ergens mis. Ik had frustraties.’’ De rechter probeerde uit te vissen waarom Guido zo kwaad was, maar een antwoord kwam niet. Het leek er ook op dat hij het daadwerkelijk niet wist. ,,Ik lustte graag een biertje.’’

Psychotisch

Guido was wel verder heen dan ‘een beetje verward’. Ze zeggen dat Guido psychotisch was. Toen hij werd opgepakt, beukte hij in zijn cel ook met zijn hoofd tegen het puntje van de tafel. Gat in zijn hoofd.

Toen hij eenmaal vrij kwam, belandde hij vanaf november bij de reclassering. Het duurt altijd een tijdje voor de begeleiding aldaar op gang is, maar de reclasseerder die was meegekomen naar de rechtszaal, ziet momenteel eigenlijk ook vooral die vlotte Bredanaar met pretogen: ,,Zoals ik hem nu meemaak, strookt dat niet met dat psychotische beeld, die boze, ongehoorde man. Hij schijnt ook in zijn werk goed te functioneren.’’

Inmiddels heeft Guido een alcoholverbod en dat lijkt hem goed te doen. Hij kreeg dat verbod al bij een veroordeling vorig jaar. Toen moest hij voor de rechter komen omdat hij weigerde een blaastest te doen.

