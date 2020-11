Guus Meeuwis na commotie: ‘Huis was niet meer te renoveren’

De zanger haalde direct zelf al de angel uit het gesprek door te grappen dat hij ‘eerst nog even de cake uit de oven moest halen’. Dat was een verwijzing naar de vele tweets over het nieuwe, moderne huis aan de Bredaseweg, dat veel weg zou hebben van een crematorium. ,,We zijn nog nieuwe ramen aan het tekenen’’, grapte de zanger ook.

,,Het is een heel modern strak huis. De achterkant ligt op het zuiden en is helemaal open. Ik vind het een schitterend ontwerp van een zeer gerenommeerde architect, ook uit Tilburg’’, stelt de zanger. ,,Wij zijn er meer dan blij mee. Het is net als een liedje, je moet het pas beoordelen als het af is. En tot die tijd heeft het geen enkele zin om er naar te luisteren of het te laten horen.’’

‘Vooruitgang houden we niet tegen’

De ophef op sociale media ging vooral ook over de sloop van het 103 jaar oude landhuis langs de Bredaseweg, waar de strakke moderne villa voor in de plaats kwam. Dat huis was als een prachtig oud liedje, maakte Meeuwis dezelfde verwijzing, waarin het echter wel ontbrak aan ‘coupletten en refreinen’. ,,Het huis was eigenlijk niet meer te renoveren. Niet naar de wensen van de moderne tijd. De vooruitgang houden we niet tegen”, zei Meeuwis op de radio . Volgens de zanger heeft er niemand uit de buurt geklaagd over het huis. ,,Ik hoor alleen maar positieve reacties.’’

Achterkant is helemaal open

Zelf denkt de zanger, die nog niet in zijn nieuwe huis woont, in elk geval dat het een ‘mooi, modern strak’ pand gaat worden. ,,Maar pas als we er eenmaal wonen, dan zie je echt hoe gaat het gaat worden. Wij verheugen ons erop.’’



De zanger denkt dat Tilburgers zijn nieuwe huis morgen ook wel weer vergeten zijn. ,,De wereld staat in brand, en schijnbaar is dit dan ook een dagje nieuws.’’



Na een tweet met de voor en na foto's ontstond woensdag veel commotie over de nieuwbouw. Duizenden Twitteraars spuwden hun gal over de sloop en nieuwbouw, onder meer vanwege de sloop van het landhuis. De grote vrijstaande huizen aan onder andere de Bredaseweg moeten daarom in de toekomst beter beschermd worden, adviseerde de omgevingscommissie nadat het de plannen van Meeuwis had ontvangen. Guus Meeuwis kocht het huis, samen met 5000 vierkante meter grond, in juni 2018 voor 1,1 miljoen euro.