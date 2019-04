Gwen van Poorten en Paul Kemperman te gast in De Ochtend Show to go

Vrijspraak voor Jos M. die arm verloor bij schietpar­tij ‘om 70 euro’

14:39 De 31-jarige Jos M. die zijn linkerarm verloor bij een bloedige schietpartij in Best, hoeft niet de gevangenis in. De rechter sprak hem woensdag vrij van betrokkenheid bij het geweld op de Melde in Best, vorig jaar zomer. Zijn schoonvader, de 54-jarige Toon N., is wel schuldig bevonden en moet ongeveer een half jaar de cel in.