Gwendoline is 23 en heeft long covid: ‘Voor een dagje shoppen of de Efteling heb ik een rolstoel nodig’

Hartfilm­pje verkeerd beoordeeld: ambulance­dienst erkent schuld en komt met schadever­goe­ding voor familie

Dat er van alles niet goed is gegaan toen de ambulancedienst in Ede vorig jaar bij een 33-jarige man was die last had van zijn hart, was al bekend. De dienst erkent nu ook aansprakelijk te zijn en komt met een schadevergoeding voor de familie. Omdat niet is aan te tonen dat de man ook overleden zou zijn als het ambulancepersoneel zijn werk goed had gedaan.

26 mei