Gymles brugklas loopt fout: tribune stort in, zes scholieren lichtgewond

Zes schoolkinderen zijn vanochtend lichtgewond geraakt in een sportpark in Amstelveen, toen een deel van een kleine tribune waarop ze zaten instortte. Twee van hen moesten voor controle mee naar het ziekenhuis vanwege klachten aan hun rug en enkels. ,,We zijn erg geschrokken”, laat het Keizer Karel College aan deze site weten.

Het incident gebeurde op het terrein van de Amstelveense honk- en softbalvereniging DVH. De school huurt dit sportveld vanwege een verbouwing.

Twee brugklassen volgden vanochtend rond 09.00 uur een gymles toen het misging. Een tribune van slechts enkele meters breed stortte opeens in en kwam op het grasveld terecht. De brugklassers die op dat moment op de tribune naar de gymles zaten te kijken, vielen naar beneden en kwamen met een smak op het veld terecht.

Slachtofferhulp

Gymdocenten zagen het incident gebeuren en verleenden eerste hulp aan de slachtoffers. In de tussentijd werd ook de ambulance gebeld. Twee brugklassers hadden dusdanige verwondingen dat ze naar het ziekenhuis moesten. Het ging om enkelklachten en een schaafwond aan de rug, vertelt een woordvoerder van de school. ,,We zijn uiteraard erg geschrokken, maar ook opgelucht omdat het veel erger had kunnen aflopen.”

Volledig scherm De Amstelveense honk- en softbalvereniging DVH. © Google Maps

De politie kwam na het voorval ter plaatse en sprak met getuigen. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, moet onderzoek uitwijzen. Op het Keizer Karel College is Slachtofferhulp aanwezig voor kinderen die getuige waren van de instorting. ,,Je schrikt je natuurlijk rot als je zo’n bericht binnenkrijgt”, vertelt de directeur van de school. Het is nog niet zeker of de andere gymlessen die op het terrein staan ingepland door zullen gaan. ,,De gezondheid en veiligheid van de kinderen staat bij ons nu op één.”

Het Keizer Karel College gaat met de gemeente Amstelveen in gesprek over het voorval. ,,We huren het sportveld van de gemeente en willen graag weten hoe dit heeft kunnen gebeuren.” Volgens NH Nieuws staat op het terrein nog een identieke tribune als het exemplaar dat vanochtend is ingestort. De gemeente Amstelveen laat aan de omroep weten dat ze poolshoogte gaat nemen om te bepalen of er een onderzoek moet worden gestart.

