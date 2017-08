Ha, morgen eindelijk weer zomers warm

Het wordt zonnig en in de avond kan er in het zuiden een (onweers)buitje vallen. In het midden van Nederland is er hooguit 's avonds laat een kleine kans op een bui. ,,Het barbecueweer krijgt daarom een dikke 9'', aldus weerman Marco Verhoef. Vanavond klaart het al flink op. Het blijft droog en het koelt langzaam af naar ongeveer 11 graden.



Als het morgen zomers wordt (lees: boven de 25 graden) zal dit de twintigste dag zijn sinds 1 mei, volgens de metingen van het KNMI. Het werd deze zomer pas vijf keer 29 graden of warmer in De Bilt.



Vooruitzicht

Vanaf donderdag wordt het iets wisselvalliger en minder warm. Het blijft wel ruim 20 graden. Ook zaterdag kan de temperatuur oplopen naar 25 graden.



Wat het weer volgende week doet, is heel onzeker. Verhoef: ,,De grafieken laten voorspellingen zien die uiteenlopen van 17 tot 27 graden. Wel kunnen we bijna met zekerheid zeggen dat het niet extreem nat of koud zal worden. Gewoon gemiddeld Nederlands zomerweer dus.''