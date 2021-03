Haags Malieveld vol met demonstranten, politie roept op weg te blijven

Klimaatalarm

In meer dan 40 steden in Nederland, waaronder Den Haag, wordt vandaag ook gedemonstreerd voor een ‘eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid’ onder de noemer Klimaatalarm. Via de website klimaatmars2021.nl hebben zo’n 30.000 mensen aangegeven online of fysiek mee te doen aan de landelijke demonstratie Klimaatalarm. ‘Veiligheid staat voorop. We houden ons aan de coronamaatregelen en zijn in goed overleg met gemeenten. We vragen iedereen 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen’, aldus de organisatie.