Haags stadsbestuur valt vanwege corruptieonderzoek naar wethouders: ‘Met Groep de Mos kunnen we niet integer zijn’

Het Haagse college is gevallen. De drie overgebleven coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks breken met Groep de Mos. Dat laten de Haagse partijen zojuist weten. Reden is het corruptieonderzoek naar wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Groep de Mos noemt de breek ‘een politieke afrekening.’

De drie partijen noemen het onderzoek ‘zo pijnlijk’ dat de samenwerking beëindigd moet worden. Ze vinden dat ze niet integer kunnen zijn als Groep de Mos deel uit blijft maken van de coalitie. ‘Het stadsbestuur heeft op het gebied van integriteit een voorbeeldrol, en die kunnen we in de huidige samenstelling van de coalitie niet waarmaken naar de stad.’



,,We hebben met elkaar geconcludeerd dat we met Groep de Mos geen weg meer zien zonder dat het besturen van de stad in twijfel zal worden getrokken”, zegt wethouder Boudewijn Revis (VVD) tegen deze site. ,,Iedereen in Den Haag moet kunnen rekenen op een integer stadsbestuur. Er mag geen spoor van twijfel zijn.”

Groep de Mos is 'zwaar teleurgesteld’ in de beslissing van de overige coalitiepartijen. ,,Wij wilden graag verder met deze samenwerking. Nu de VVD, D66 en GroenLinks dat niet willen is één ding is zeker; wij gaan door én wij komen terug!” staat in een verklaring. ,, Dit voelt als een politieke afrekening. Want ik kan niet anders concluderen dan dat een aantal partijen alvast op de stoel van de rechter is gaan zitten. In Nederland is iedereen onschuldig, totdat het tegendeel is bewezen. Wij hebben vertrouwen in Richard en Rachid.”

Toekomst

De overige coalitiepartijen willen in een open gesprek met de gemeenteraad op zoek naar een nieuw meerderheidscollege voor Den Haag.

Arjen Kapteijns van GroenLinks had vandaag contact met de verdachte Richard de Mos en Arjen Dubbelaar van Groep de Mos en kreeg niet de indruk dat de integriteitskwestie zou worden opgelost. Daarop is besloten te breken. Volgens hem wordt de komende tijd gekeken naar de toekomst. ,,Wat GroenLinks betreft ligt er een goeie basis in de drie overgebleven coalitiepartijen", zegt hij vanmiddag. Kapteijns heeft niet vooraf met burgemeester Krikke gesproken over het besluit.

D66-fractieleider Hanneke van der Werf: ,,Wij zijn in de loop van de dag tot de conclusie gekomen dat we niet in een samenwerking kunnen blijven zitten waarvan inwoners zeggen ‘daar heb ik geen vertrouwen in'.”

Volgens wethouder Revis hebben de vier coalitiepartijen, inclusief Groep de Mos, vanmiddag met elkaar gesproken over de ontstane situatie. Revis wil niet zeggen of Groep de Mos het eens is met de conclusie dat de samenwerking onmogelijk is geworden.

Oppositiepartij Haagse Stadspartij (HSP) noemt het besluit ‘onvermijdelijk'. ,,Goed dat de knoop snel is doorgehakt", schrijft raadslid Joris Wijsmuller op Twitter. ,,Nu verder schoon schip maken.” Pieter Grinwis (SGP/CU): ,,De enig logische en juiste beslissing, hoe dramatisch ook. Iedere Hagenaar moet kunnen rekenen op een integer en betrouwbaar stadsbestuur, zonder dat daar twijfels over zijn. Nu tijd voor reflectie en voor stappen richting een vernieuwd stabiel meerderheidscollege.”

Corruptieonderzoek

De rijksrecherche viel gistermorgen het Haagse stadhuis binnen en doorzocht de werkkamers van ambtenaren en van de twee wethouders van Groep de Mos. Ook werden hun woningen doorzocht. Volgens het Openbaar Ministerie worden De Mos en Guernaoui verdacht van ambtelijke corruptie en het schenden van het ambtsgeheim door tegen betaling vergunningen te regelen voor Haagse bedrijven.

Gisteren lieten zij middels een schriftelijke verklaring weten dat ze hun portefeuilles naast zich neerleggen, maar zich niet herkennen in de verdenkingen. ,,Wij hebben altijd naar eer en geweten gehandeld en zien de uitkomsten van het onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet”, stelden De Mos en Guernaoui. ,,We herkennen ons niet in de verdachtmakingen.’’ Ze zeggen ‘diep geraakt en volledig uit het veld geslagen’ te zijn.

Spoeddebat