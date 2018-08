Haagse Gitta (27) en haar vriend leefden hun Australische droom, totdat het noodlot toesloeg

Rechter: Ontsnapte rode eekhoorn 'Boefke' hoeft niet terug de cel in

13:36 Ontsnappen uit gevangenschap wil nog wel eens lonen. Volgens de rechtbank in Amsterdam had het ministerie de eigenaar van een ontsnapte exotische rode eekhoorn moeten dwingen het beest te vangen. Maar nu hoeft het niet meer want de eekhoorn, door fans inmiddels 'Boefke' genoemd, is alleen en de kans dat hij zich gaat voortplanten is klein.