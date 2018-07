'Haagse steker hoopte doodgeschoten te worden, dan zou hij martelaar zijn'

Meer vrijheden voor Nederland­se politie binnen de Benelux

10:30 De politie mag een in Nederland begonnen achtervolging binnenkort altijd voortzetten in België en Luxemburg. Het wordt ook makkelijker voor agenten om over de grens een zaak te onderzoeken of een verdachte te verhoren, wel altijd in aanwezigheid van een rechercheur van het 'gastland'.