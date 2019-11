Haagse vader scheert dochtertje (9) kaal omdat ze bijbel niet goed overschrijft

Omdat ze een hoofdstuk uit de bijbel niet goed overschreef, scheerde een man uit Den Haag het hoofd van zijn 9-jarige dochter kaal. Het meisje vluchtte naar haar oma in Amsterdam. De politierechter veroordeelde de man tot een taakstraf om ‘na te denken over zijn opvoedmethodes’.

,,Kom even bij papa”, zei Antoni L. (31) tegen zijn dochter op 29 juli 2018. Het meisje verzette zich niet, toen haar vader de tondeuse in de haarbos zette. Volgens de vader zou het kind, inmiddels kaal, zelfs nog ‘ik ben prachtig’ hebben gezegd. In de rechtbank beweerde de verdachte achteraf veel spijt te hebben van deze daad.

Maar de forse man die net in het bankje paste, ontkent dat hij zijn dochter geslagen zou hebben, waarvan het OM hem ook verdenkt. ,,Ik ben een man van 160 kilo, als ik haar sla, staat ze niet meer op.” Maar een zoontje van 4 verklaarde tegenover de politie: ,,Als je ongehoorzaam bent, krijg je klappen.” De man had het meisje verder in een WhatsApp aan zijn ex-vrouw ‘ondankbaar’ genoemd.

Bang

Hij zag zijn dochter eens in de twee weken en had als ‘huiswerk’ het overschrijven van een bijbelse tekst opgegeven. De vader vond dat belangrijk voor haar ontwikkeling. De officier van justitie en rechter horen zijn relaas met verbazing aan. ,,Dit is ernstige kindermishandeling. De haren afscheren is zo vernederend”, zegt de officier. Het slachtoffertje is nog steeds bang voor hem en zit in therapie. Vader en dochter hebben elkaar sinds het incident niet meer gezien.