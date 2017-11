Haal de ijskrabber maar tevoorschijn: koude nachten op komst

Het koude weer volgt op een wisselvallig weekend. Klaasse: ,,Morgen is het nog vrij zacht met temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Dat is lager dan het record van 21 graden in Maastricht uit 1994, maar nog steeds goed voor een plek in de top 5 sinds de metingen." Zondag wordt het ietsje frisser, met een maximumtemperatuur overdag van rond de 10 graden.



De echte kou komt vanaf zondagavond ons land binnen: ,,We krijgen dan een rustiger weerbeeld", stelt Klaassen. ,,Het wordt vrij fris omdat we meer hogedrukinvloed en dus opklaringen krijgen. Daardoor daalt de temperatuur in de nacht van zondag op maandag en die van maandag op dinsdag lokaal tot het vriespunt."