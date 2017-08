Haar laatste wens in vervulling: nog één keer sneeuw zien

„Schitterend”, zegt de 104-jarige mevrouw Van Aarem tegen de mensen die haar wens zojuist in vervulling hebben laten gaan. Om haar heen is alles wit. De bomen, het voetpad, de ramen van haar medebewoners en inmiddels ook haar rolstoel. Met een glimlach en samengeknepen ogen aanschouwt ze het tafereel. De brandweermannen schieten ondertussen nog wat ‘sneeuw’ de lucht in.

Vrijwilligster Hilda Glas en zorgmedewerkster Mariska van Beek onderzochten de afgelopen tijd hoe de droom van mevrouw Van Aarem werkelijkheid kon worden. ,,Deze wens heeft ze opgeschreven in de wensboom in onze huiskamer”, vertelt Van Beek. ,,We wilden het heel graag regelen, maar wisten niet goed hoe.”



Midden in augustus gaat zo’n wens nou eenmaal niet vanzelf in vervulling. Bovendien laat de gezondheid van mevrouw een ritje naar skihallen in Amsterdam of Zoetermeer niet toe. ,,Toen kwam iemand met het idee van de schuimslang. De brandweer was gelijk bloedenthousiast.”