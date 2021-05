Had de organisatie van het songfestival het testen en het vaccineren maar geregeld

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik geniet meer dan ooit van het songfestival. Sterker nog, het ontroerde me zelfs en dat is best raar want ruim de helft van de songs is niet om aan te horen. Het is zo heerlijk dat er eindelijk weer eens iets is dat ons verbindt en vrolijk maakt. Maar vooral trots. Trots op Rotterdam, trots op de presentatoren, trots op de perfecte organisatie, trots op het schitterende podium en de waanzinnig mooie effecten. Ja sorry, ik kan er niet cynisch over zijn.