Half jaar cel voor militair die vrouwelijke collega misbruikte

Een 30-jarige militair uit Heerhugowaard moet zes maanden de cel in wegens seksueel misbruik van een vrouwelijke collega die op dat moment sliep, vorig jaar oktober op een kazerne. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft dat bepaald. Er was achttien maanden cel geëist .

Na een feestje was de vrouwelijke collega in het bed van de militair gaan liggen, omdat ze niet in haar eigen kamer terechtkon. De man is naast haar gaan liggen en pleegde seksuele handelingen bij haar toen ze sliep. Twee andere mannelijke collega's maakten daar foto's en een filmpje van.

De militaire kamer vindt dat de militair ernstig misbruik heeft gemaakt van een slapende collega. Het misbruik en het maken van opnames is bovendien militair onwaardig en zeer vernederend voor het slachtoffer, aldus de rechtbank.

Aangifte

De vrouwelijke militair deed uiteindelijk zelf geen aangifte maar haar commandant wel. De twee andere militairen zijn ontslagen. De veroordeelde militair is, in afwachting van het proces, voorgedragen voor ontslag.

De straf is lager dan werd geëist omdat de militaire rechtbank ervan uit gaat dat het om een eenmalig incident gaat vanwege toevallige omstandigheden. Ook vindt de rechter niet dat er sprake is van verkrachting en ook niet van volle opzet. Verder houdt de rechter er rekening mee dat het slachtoffer tegen de militaire gedragsregels op de kamer van de mannen is gaan liggen.