‘Half miljard extra per jaar nodig voor bescherming tegen extreem weer’

Pensionado’s doen of ze in Zwitser­land wonen, maar pinnen gewoon in Eindhoven: enorme boete

22 juli Een gepensioneerd stel uit Eindhoven moet een boete van miljoen euro betalen omdat de man en vrouw jarenlang belasting ontdoken door te doen alsof ze in Zwitserland woonden. In werkelijkheid pinden ze dagelijks in Eindhoven van hun buitenlandse rekening.