‘Hallo, met de bank’, Zeeuws echtpaar raakte duizenden euro’s kwijt na simpel telefoontje

Zoon hekelt afscheids­brief eenzame Dick: ‘Het was nooit goed genoeg voor mijn vader’

16:48 Een rouwadvertentie in de lokale krant de Nieuwe Meerbode trok een paar weken geleden veel aandacht. In de advertentie vroeg de inmiddels overleden Dick uit De Ronde Venen zich af waar al zijn vrienden waren tijdens zijn ziekbed. In een nieuwe rouwadvertentie reageert ‘Dennis’, die zegt zijn zoon te zijn, op de emotionele laatste groet van Dick. ,,Alles en iedereen heeft voor de man klaar gestaan, maar nooit was het goed of goed genoeg.’’