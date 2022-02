‘Hallo, wij hebben 125 mille studieschuld, hoeveel hypotheek krijgen we?’

update Cyberaan­val treft olietermi­nals in Nederland: ‘Er lijkt sprake van een crimineel motief’

Olieterminals in Europese havensteden, waaronder Amsterdam en Terneuzen, zijn getroffen door een grote cyberaanval. Het gaat om zeventien opslagplaatsen in Nederland, België en Duitsland. De bedrijven hebben problemen met het laden en lossen van olie waardoor schepen in de wacht staan. Dat meldt beurswebsite Marketscreener.

3 februari