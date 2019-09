Halsema over kwestie zoon: ‘Bespaar mij de krokodillentranen’

Nadat de Telegraaf afgelopen maand had onthuld dat haar zoon in juli was gearresteerd vanwege het bezit van een nepvuurwapen, schreef Halsema een open brief aan ‘alle Amsterdammers’ op de site van de gemeente. Gemeenteraadslid Annabel Nanninga wilde weten waarom zij juist dat platform had gekozen om haar kant van het verhaal te doen. ,,Dan lopen uw werk en privé toch juist door elkaar heen?”