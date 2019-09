Halsema: ‘Wapen had nooit in ons huis mogen liggen’

De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt dat ze niets wist van het wapen waarmee haar 15-jarige zoon afgelopen zomer werd gepakt. Ze hoorde er pas van toen ze haar zoon bij het politiebureau ophaalde. ,,Het had nooit in ons huis mogen liggen.’’

De 15-jarige zoon van burgemeester Halsema en haar man, filmmaker Robert Oey, werd in juli opgepakt omdat hij met een vriend een leegstaande woonboot had betreden en daar voor overlast zorgde. Hij zou een wapen hebben weggegooid toen de politie ter plaatse kwam. Een ‘nepwapen’, zo meldde de burgemeester in een open brief aan de Amsterdammers. En verder vond ze het vooral een privékwestie. Dat veranderde toen Oey meldde dat het een echt, maar onklaar gemaakt vuurwapen betrof dat hij twintig jaar geleden in Duitsland op de kop had getikt. De filmmaker had het nodig voor zijn werk en in een kastje in de woonkamer gelegd.

Vanmiddag moest Halsema zich verantwoorden voor de raadscommissie algemene zaken voor het feit dat er een vuurwapen in de ambtswoning aanwezig was waarmee haar puberzoon aan de haal was gegaan. Halsema zegt dat ze het wapen een ‘nepwapen’ noemde omdat de advocaat van haar zoon het zo noemde. ,,Dat heb ik zo overgenomen.’’ Ze wist niets van de aard van het wapen. ,,Ik ben geen wapenexpert.’’

Halsema was niet bij het politieverhoor van haar zoon aanwezig ‘om te voorkomen dat agenten zich gestuurd of geïntimideerd voelden door de aanwezigheid van de burgemeester'. ,,Hij moest behandeld worden als iedere andere Amsterdamse jongen.’’

Halsema is nog steeds furieus dat haar zoon groot op de voorpagina van de Telegraaf belandde nadat een agent over het incident had gelekt. Toen trad ook de burgemeester naar buiten. ,,Mijn zoon is gebrandmerkt als gewapende inbreker, wat hij volstrekt niet is, daarom heb ik publiekelijk gereageerd.’’ Ze noemde het ‘ontwrichtend’ om als tiener ‘zo voor de leeuwen te worden gegooid'. ,,Een kind werd beschadigd om de moeder te raken.’’

,,Misschien hebben sommigen van u wat leedvermaak”, aldus Halsema tegen de raad. ,,Dat mag. Maar laten we elkaar ook niet voor de gek houden. Vandaag ik, morgen u. In al onze families zijn partners die eigenzinnig zijn, spelen zaken als echtscheiding, ruzie, gedoe.”

Halsema ontkrachtte het gerucht dat het dossier pas van het Amsterdamse Openbaar Ministerie naar het OM in Haarlem werd overgedragen nadat het incident in de media kwam. Volgens Halsema werd al twee dagen nadat haar zoon was opgepakt de zaak overgedragen. ,,In de maand na zijn aanhouding heb ik mijn invloed op geen enkel manier gebruikt.’’

Gevoelig

De zaak ligt uiterst gevoelig in Amsterdam. Het stadsbestuur vecht tegen de gewapende misdaad en dat rijmt niet met een illegaal wapen in een ambtswoning. Voorafgaand aan het debat werd stilgestaan bij de moord op advocaat Derk Wiersum.

Er is inmiddels meer informatie over het wapen. Het blijkt geen revolver, zoals Oey zei. Peter Plasman, advocaat van de zoon van Halsema, zegt dat het volgens een rapport van een wapendeskundige van justitie om een gas/alarmrevolver gaat. ,,Inwendig is in de loop een zogenoemde ‘sper’ aangebracht waardoor geen kogelprojectielen kunnen worden verschoten,’’ aldus Plasman.