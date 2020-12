Handgranaat voor de deur van Limburgse misdaadjournalist

Advocaat slachtof­fer Promes: ‘Getuigen bevestigen dat hij heeft gestoken’

23 december Meerdere ooggetuigen hebben gezien dat Quincy Promes zijn neef in diens been heeft gestoken op een feest in zijn bedrijfspand in Abcoude. Dat zei de advocaat van het slachtoffer, Yehudi Moszkowicz, vanavond bij RTL Boulevard.