Handhavers steken stokje voor groot jeu de boules-toernooi op Museumplein

Tientallen ouderen zien hoe man zichzelf doodsteekt in woonzorg­cen­trum

13:36 Een man is overleden nadat hij zichzelf vandaag rond 12.30 uur met een mes had gestoken in een woonzorgcentrum in Helmond. De man liep het woonzorgcentrum binnen, en stak zichzelf neer. Volgens de politie waren tientallen mensen getuige van het incident. Het gaat om ouderen en personeel.