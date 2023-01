Handlanger die gevangene met aan elkaar geknoopte lakens hielp ontsnappen moet zelf achter tralies

Door de aan elkaar geknoopte lakens leek het wel een scène uit een film. Maar waar gevangenen op televisie na een uitbraak vaak de wijde wereld in rennen, mislukte de poging in Alphen jammerlijk. Hulpje Antonie A. (42) uit Bergen op Zoom draait nu zelf voor een half jaar de bak in.

Hij stond met een vluchtauto klaar, op de bewuste oktoberdag vorig jaar. En hij trok naar beneden gegooide en aan elkaar geknoopte lakens over het buitenste hek van de PI Alphen heen.

A. móést naar zijn zeggen assisteren bij de uitbraakpoging van de 42-jarige Nick S.. Die is tot 17 jaar cel en tbs veroordeeld voor het op gruwelijke wijze om het leven brengen en in stukken zagen en verbranden van een Belgische loodgieter. Die zaak uit juni 2019 staat bekend als de ‘speciekuipmoord’, omdat de resten van het lichaam in een met cement kuip werden gedumpt.

Tegen zijn straf is S. in hoger beroep gegaan. Toch wilde hij de benen nemen, maar de poging mislukte. Nog binnen de muren viel hij van de lakens af.

Wat S. wel was gelukt, was het weghalen van de ruit en de tralies, waarschijnlijk met een binnengesmokkelde zaag. Vervolgens klom hij door naar het dak, om de lakens naar beneden over de omheining te gooien.

Antonie A. wachtte ondertussen op honderd meter van de plaats van de uitbraak met de Volkswagen Polo die op naam stond van de overleden vader van S. Die auto had hij ‘ergens’ opgehaald, de sleutel zat achter de zonneklep. ,,Ik heb de auto gepakt, en heb geen mens gezien.” A. wil niet zeggen hoe hij wist waar hij moest zijn.

Echt spraakzaam is hij sowieso niet. Bij de rechter-commissaris zei de man: anderen ontspringen de dans, ik heb geen rijbewijs. Maar u heeft wel gereden, vraagt de rechter. ,,Ja, klopt.”

Maar wat dan het plan was? ,,Ik zou het bij God niet weten”, zegt A. ,,In principe zou ik de auto brengen en was daarmee de kous af. Ik had hem niet meegenomen.” Maar u bent niet weggereden en heeft niet gezegd: succes ermee, werpt de rechter tegen. ,,Omdat ik geroepen werd”, zegt A. ,,Ik zat met hem te praten op het dak zoals ik ook met u praat, ondanks de afstand.”

Op de plek waar de lakens aan het hek vastzaten, vond de politie een afgescheurd topje van de handschoen van A. Dat hij ook hielp bij het over het hek trekken van dit ‘touw’, was niet de bedoeling, zegt hij. ,,Maar als ze maar genoeg druk op je zetten, dan krijg je zoiets.” Wanneer dat zou zijn gebeurd, wil de rechter weten. ,,Onderweg ernaartoe, en op moment dat ik daar was, werden allerlei dingen gezegd.”

Steeds werd tegen hem gezegd dat het mocht wat hij ging doen, volgens A.. Maar iemand die iets gaat doen dat niet strafbaar is, hoeft toch niet onder druk te worden gezet, reageert de rechter. Ontsnappen zelf is toegestaan, behalve als de gevangene daarbij een enkel strafbaar feit pleegt.

A. was destijds verslaafd aan heroïne. Op de bewuste dag had hij een terugval en was hij onder invloed. Er wordt ingezet op een geschikte woonvorm, er lijkt voor Antonie stabiliteit aan te komen, en dat pad wordt met gevangenisstraf doorkruist, zegt zijn advocaat Sanne van Minderhout.

Vanwege de ernst van het feit had de zaak zomaar door drie rechters behandeld kunnen worden, besluit de politierechter. ,,Degene die u behulpzaam bent geweest, zit niet voor niets, zal ik maar zeggen.” Ze besluit tot twaalf maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met aftrek van de 43 dagen die hij al heeft gezeten in voorarrest.

