Hannelore pakt leven op na jarenlang misbruik in sekte van de ‘Profeet’

Dick in eigen rouwadver­ten­tie: ‘Waar waren al mijn vrienden?’

13:49 Een rouwadvertentie in de Nieuwe Meerbode trekt deze week veel aandacht. In de advertentie vraagt de inmiddels overleden Dick uit De Ronde Venen zich af waar al zijn vrienden waren. ,,Bij mijn feestjes waren jullie er wel, maar tijdens mijn ziekte was er (bijna) niemand.”