Hans (19) uit Geldrop overlijdt vlak voor verjaardagsfeestje: 'Hij was hulpverlener in hart en nieren’

Grote verslagenheid onder veel hulpverleners in Brabant. Een 19-jarige brandweerman is woensdagnacht plotseling overleden. Zijn moeder trof hem levenloos in zijn bed aan. Hans Verstappen, een sportieve, gezonde jongen van negentien, stierf vermoedelijk een natuurlijke dood. ,,Het is te verschrikkelijk voor woorden.”

Hans Verstappen, geboren en getogen in het Brabantse Geldrop, was volgens zijn omgeving een hulpverlener in hart en nieren. Een innemende jongeman die op jonge leeftijd al wist wat hij later wilde doen: zo veel mogelijk mensenlevens redden.

,,Zijn liefde voor de medemens zat in zijn genen”, vertelt zijn leidinggevende Monique Tijssen (47). Haar organisatie 2Rescue in Eindhoven houdt zich bezig met het ensceneren van situaties waarbij de hulpdiensten in actie komen.

Zijn roeping

Dat werk deed Hans vol overgave, maar ook op andere plekken in Brabant wist hij zichzelf in de kijker te spelen. Al op jonge leeftijd sloot hij zich aan bij de vrijwillige brandweer van Geldrop. Later kon hij bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan de slag.

,,Brandweerman zijn was zijn roeping”, vertelt Tijssen, die met goedkeuring van de ouders dit verhaal mag vertellen. ,,Hans koos voor de actie en wilde dan ook per se in het veld staan. Snel en kordaat handelen in noodsituaties, dat kon hij als geen ander.”

Ondanks zijn jonge leeftijd maakte Hans een blijvende indruk op ervaren brandweermannen en ambulancemedewerkers. ,,Hans raakte nooit in paniek, hoe heftig een calamiteit ook was. Hij wist altijd de rust te bewaren. Je wilt niet weten hoe fijn die kalmte voor slachtoffers en getuigen kan zijn. Echt een wereldgozer.”

Afscheidsfeestje

Hans stond op het punt om zijn grote droom na te jagen. Hij was onlangs toegelaten tot de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen, waar hij de opleiding tot militair zou gaan volgen. Vandaag, twee dagen na zijn overlijden, zou Hans eigenlijk zijn afscheidsfeestje én verjaardagsfeestje voor vrienden en collega’s geven.

,,Dat maakt het allemaal nog een stuk onwerkelijker”, zegt Tijssen. ,,Dat zo’n vriendelijke jongen, die iedere dag keihard knokte om zijn grote droom na te jagen, overlijdt vlak voordat hij afscheid wil nemen van zijn geliefden. Het is met geen pen te beschrijven. We zijn er met z’n allen kapot van, dat blijkt ook wel uit alle reacties op sociale media.”

In memoriam

Die reacties zijn inderdaad talrijk. ,,Hans was volop aan de slag om zijn loopbaan en studie tot een succes te maken”, laten zijn klasgenoten van Summa Bouw bijvoorbeeld weten. Het diploma ‘Allround medewerker en onderhoud’ had hij bijna op zak. Docenten omschrijven hem als een echte gangmaker.,,Hij viel op door zijn enthousiasme en zijn hulpvaardigheid.”

John Jorritsma, voorzitter van Veiligheidsregio en burgemeester van Eindhoven, onderschrijft dat. ,,Wij zijn diep geraakt door zijn overlijden. Hans was een lieve, aardige en behulpzame collega die enorm positief in het leven stond. Wij wensen zijn vrienden, familie en collega's veel sterkte met dit verlies.”

Herdenking