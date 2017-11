Hans bespeelde een NS-piano, en ging tot zijn eigen verbazing viral

Hij doet het wel vaker, zegt Hans Jansen uit Zwolle lachend. 'Vaak als ik 's avonds laat op het station kom, kruip ik even achter de piano om alles eruit te spelen' zegt hij. Nadat er na jaren een einde kwam aan zijn relatie, vindt hij het heerlijk om 'het er even uit te rammen'. Tot verbazing van velen is Jansen geen internationale artiest, maar werkt hij op de hogeschool in Zwolle. Het liefste verdient hij wel zijn geld met zijn hobby, muziek. 'Ik sta voor alles open' glimlacht hij.