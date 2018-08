Hans van M. schreef afscheidsbrief voor aanslag op gemeentehuis

Scouting­kamp met Jos Brech afgelast na betasting kind

13:43 Een kamp van de toenmalige scoutingvereniging St. Hubertus uit Nuth is eind jaren negentig stilgelegd omdat een leider een kind had betast. Op dat kamp was ook Jos Brech, de verdachte in de moordzaak-Nicky Verstappen, als leider aanwezig.