Harde clash tussen activisten en boeren bij PAUW: ‘Jullie zijn een sekte en hebben geen verstand’

Een debat over de bezetting van de varkensboerderij in Boxtel mondde woensdagavond in talkshow PAUW uit in een harde aanvaring tussen varkensboeren Willy Vos en Theo Vernooij en twee activisten die maandag de Boxtelse veehouder van zijn terrein verjoegen. ,,Jullie hebben geen verstand van de veehouderij. Meat the Victims is een sekte.”

Het werd al vrij snel duidelijk dat de twee partijen aan tafel het niet eens gingen worden. ,,We hebben verschrikkelijke dingen gezien”, zo begon Meat the Victims-actievoerders Alix haar betoog. ,,Er lagen daar dieren te creperen. Dood te gaan. Er zijn varkentjes in onze handen gestorven. Er hing een enorme stank, een walm. De rest van de dag heb ik mij ontfermd over een biggetje dat onder het bloed zat. Nederland heeft het recht om te weten wat er in dit soort stallen plaatsvindt.”

‘Het zijn gewoon kinderen’

Het verhaal van de overvallen boer, die sinds de overval slapeloze nachten zegt te hebben, maakt op de activisten weinig indruk, tot frustratie van Jeroen Pauw. ,,Het komt niet supersympathiek over als je dat weglacht”, bijt hij hen toe. Volgens varkensboer Theo Vernooij is dit gedrag illustrerend voor de activisten. ,,Het zijn gewoon kinderen die worden losgelaten. Het statement dat je zieke dieren mee wilt nemen, zegt genoeg dat je totaal geen verstand van deze sector hebt. Je mag helemaal geen zieke dieren verplaatsen.”

Over de inbraak en het verjagen van de Boxtelse varkensboer heeft Vernooij geen goed woord over. ,,Die mensen waren gewoon aan het werk. Ze hebben gewoon ingebroken. Het slot kapotgemaakt. Heel intimiderend voor het gezin. Ik vind het gewoon echt niet kunnen.” Zijn collega Willy Vos windt zich daarnaast op over het gebrek aan kennis bij de dierenactivisten. ,,Water voor een big, zeg je? Een big mag alleen moedermelk hebben. Na zes maanden gaan ze naar het slachthuis? Dat is helemaal niet zo.”

Hij gaat verder: ,,Onder welke steen kom jij vandaan dat jij niet begrijpt dat er na leven, dood is? De kringloop van de natuur. Ben je wel eens ooit bij een traumacentrum geweest? Daar sterven iedere dag mensen. Dat hoort bij het leven. Er is een klein percentage onder de beesten, dat het niet haalt. Die boer kon door jullie niet in de stal en kon zijn dieren tien uur lang niet verzorgen!”

Biggensterfte

De varkensboeren erkennen dat de biggensterfte in Nederland (zo’n dertien procent sterft vroegtijdig) een groot probleem is. ,,Iedereen is er hard mee bezig om dat te laten zakken. Er worden steeds meer biggetjes bij de zeug geboren. Je hebt er daardoor meer werk aan om ze in leven te houden, en daar doen we alles aan. Want wij willen helemaal geen dode biggetjes. Wij zijn varkenshouder in hart en nieren die tachtig uur per week werken.”

Jonathan Loogman, woordvoerder van Meat the Victims, begrijpt de boosheid van de boeren en benadrukt dat het niet alleen ‘hun schuld’ is. ,,Wij vinden ook dat de regering hier een rol in moet spelen.” Die opmerking schiet bij boer Venrooij in het verkeerde keelgat. ,,Jullie hebben bij die boer ingebroken, hé! Hij ligt al twee nachten wakker omdat jullie hem zó geraakt hebben.”

‘Schokkende beelden’

Tegen het einde van het gesprek laten de actievoerders de volgens hun schokkende beelden zien die ze van de varkensboerderij hebben gemaakt. Ze laten onder meer een big met een gebroken pootje zien. Volgens boer Vos zegt dit niets over de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt. ,,Er zijn bij mij ook dieren die de eindstreep niet halen en die we uit hun lijden moeten verlossen. Dat is de kringloop van het leven.”