Harde klap voor georganiseerde misdaad: cryptodienst Sky onderuit gehaald

Met het kraken van Sky, de grootste aanbieder van cryptotelefoons, heeft de georganiseerde misdaad opnieuw een keiharde klap te verduren gekregen. Vanaf februari 2021 heeft de politie honderden miljoenen berichten live kunnen meelezen. De server is vandaag door de Nederlandse autoriteiten offline gehaald en in beslag genomen.

De politie spreekt van een ‘overtreffende trap’ als het gaat om de ontmanteling van Sky. ,,Het onderzoek heeft hiermee de georganiseerde misdaad hard geraakt,” stelt de politie. ,,Veel gebruikers van EncroChat zijn vorig jaar overgestapt naar Sky ECC. Het bedrijf is inmiddels wereldwijd de grootste aanbieder van crypto communicatie met zo’n 70.000 gebruikers. In Nederland zijn ongeveer 11.000 Sky-accounts toegewezen aan Nederlandse gebruikers.” De politie heeft vanaf februari 2021 ongeveer drie weken ‘live’ kunnen meelezen. Zeker 500 agenten werden tijdens deze periode ingezet om verdachten te kunnen identificeren.

Naast het offline halen van Sky zijn er vandaag een groot aantal invallen gedaan. In totaal zijn er 30 aanhoudingen verricht en 75 woningen en kantoren doorzocht. Daarbij is onder meer beslag gelegd op 28 vuurwapens in Rotterdam. Volgens de politie heeft het onderzoek, opererend onder de naam Argus, ook geleid tot de inbeslagname van duizenden kilo’s cocaïne, heroïne, hasj. Daarnaast zijn er meerdere wapens inbeslaggenomen en drugslabs ontdekt en ontmanteld en zijn miljoenen euro’s in beslag genomen.

Ook oude berichten terughalen

Volgens Jonne Janssen, chef van de Amsterdamse recherche, is er ook goede hoop dat onderzoeken naar de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. en de moord op advocaat Derk Wiersum een nieuwe impuls krijgen. Naast de “live-fase” is de politie er namelijk ook in geslaagd om oude berichten, verstuurd in de periode tussen 2018 en 2021, terug te halen. Deze zijn aangetroffen op de server van de berichtenservice. ,,Daar gaan we de komende weken goed naar kijken. Maar die hoop is er echt. Het gaat om onwijs veel berichten, om honderden miljoenen berichten. En we weten dat de mensen die we koppelen aan deze moorden allemaal gebruik maakten van Sky.”

Janssen legt uit dat het onderzoek naar Sky begon in 2018, en ligt de focus van het onderzoek nu ook op de berichten die vanaf toen zijn verstuurd. ,,De live-fase was mooi meegenomen, maar onze inzet ligt echt op de enorme hoeveel berichten die op de server staan. Die hebben we, en we kunnen ze ook ontsleutelen.” De server, die ergens in een Europees land stond, is dinsdag door de politie in beslag genomen. Ook in België werden dinsdag invallen gedaan, op 200 verschillende plekken. Ook werden twee advocaten aangehouden, vermoedelijk in verband met een drugsonderzoek.

Eerder werd Encrochat gekraakt

In het voorjaar wist de politie een vergelijkbare aanbieder, Encrochat, te kraken. Drie maanden lang kon de politie miljoenen berichten die werden uitgewisseld live meelezen. Hierdoor kwam de politie onder meer het beruchte (en opgedoekte) martelcomplex in het Brabantse Wouwse Plantage op het spoor. Ook werden honderden arrestaties verricht en grote drugsbendes ontmanteld. Daarnaast kreeg de politie een zeer verontrustend beeld van de corruptie binnen de overheid: agenten die informatie verkochten en douaniers die containers vol cocaïne lieten passeren.

Andy Kraag, hoofd van de recherche van de Landelijke Eenheid, spreekt van een geweldig resultaat. ,,Het kraken van Encrochat was een gamechanger, maar dit is echt een veelvoud daarvan. We hebben als het ware maandenlang de volledige onderwereld getapt. Met dank aan onze cyberspecialisten. Dat zijn echt de beste van de wereld. Het is baanbrekend wat ze gepresteerd hebben.”

Heilige graal onder cryptotelefoons

Sky werd gezien als ‘de heilige graal’ onder de aanbieders van cryptotelefoons. De peperdure toestellen werden verkocht met abonnementen: om een jaar te kunnen chatten moest ongeveer 2000 euro worden neergelegd. Voor die prijs kregen gebruikers bijvoorbeeld de ‘panic wipe’, een optie waarbij het hele toestel bij een dreigende aanhouding direct onklaar kon worden gemaakt. Verstuurde berichten werden automatisch verwijderd na 30 seconden. Met de telefoons kon niet worden gebeld, ze waren uitsluitend voor het versturen van berichten ingesteld.

Daarnaast concurreerde Sky ook hard met andere concurrerende aanbieders als Ennetcom, PGP-Safe en Encrochat. Deze diensten werden door opsporingsdiensten gekraakt en onderuitgehaald. Sky daagde concurrenten uit zelfs en loofde enorme geldbedragen uit voor tech-specialisten die de encryptie Sky toch wist te verslaan. Ook adverteerde Sky met de belofte de meest veilige berichtendienst ter wereld te zijn.

Die hoogmoed lijkt het bedrijf en haar criminele gebruikers nu duur te komen te staan.

Wil je een misstand tippen? Dan kun je ons een berichtje sturen via WhatsApp of Signal op: +31615377185. Je kunt ook mailen naar tips@ad.nl of tippen via Publeaks. Via al deze kanalen kun je ons anoniem tippen. Je gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacy statement.