Harrie (63) stond meer dan 2000 keer voor de rechter

Zou het een record zijn? Zelf zegt Harrie van Tongerloo (63) dat hij in totaal nu 2007 rechtszaken aan zijn broek heeft gehad. ,,Bij de strafrechter, in civiele procedures, ik ben van kinds af aan bezig. Vier zaken heb ik gewonnen."



Woensdag kwam er een zaak bij, een hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch. Van Tongerloo was het niet eens met de veroordeling tot een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Die straf kreeg hij in 2014 voor valsheid in geschrifte en overtreding van de regels die er zijn voor het zorgvuldig omgaan met asbest. Dat laatste houdt verband met zijn beroep: sloper. Talloze BV’s had Van Tongerloo in die branche, met luisterrijke namen als: EIDA BV. Eerst Ik Dan Anderen. Of LAWET BV. Laat Anderen Werken En Tobben.

Gevangenis

,,Verdachte negeerde stelselmatig aanwijzingen van de autoriteiten", stond er in het vonnis uit 2014. Met autoriteiten heeft Van Tongerloo niet veel op, bleek bij het gerechtshof. Voordat de zitting begon, vertelde hij wat over zijn leven. Vijf boeken schreef hij erover. Voor een deel deed hij dat in de gevangenis. Hij zat ruim acht maanden vast omdat hij ervan werd verdacht transporten te regelen voor een beruchte drugsbende. Vrijspraak volgde. Onjuiste belastingaangiften leverden nog eens dertig maanden cel op.



Van Tongerloo deed grote zaken, vertelt hij. Miljonair was hij, grote auto's, hoeren en snoeren all over the world. En nu in de bijstand - net als die man van Telfort - want 'ze' willen hem kapotmaken en gunnen hem geen succes. 'Ze', dat is de Staat der Nederlanden, dat zijn de rechters, de curator die zijn bedrijven failliet verklaarde, zowat iedereen. Zelfs zijn advocaat, mr. K. A. Krikke, heeft niet het volledige vertrouwen van Van Tongerloo. ,,Advocaten noem ik de hoeren van het Openbaar Ministerie. Ik vertel Krikke ook niet alles en hij hoeft niemand voor me te beledigen. Dat doe ik zelf wel, al mijn hele leven."

Quote Advocaten noem ik de hoeren van het Openbaar Ministerie Harrie van Tongerloo

Rollator

Welgemoed gaat Van Tongerloo op weg naar de rechtbank. Achter een rollator. Een rollator? ,,Ik heb een gesprongen slagader gehad. Zal wel van de stress zijn, zou het niet? Het gebeurde hier, op de rechtbank." Het shirt van Van Tongerloo gaat omhoog, een groot litteken wordt zichtbaar. ,,Ik heb ook een long eruit. Dat komt door het werken met asbest. Maar ik ben er nog, niet kapot te krijgen."



De rechtszaak begint. Van Tongerloo blijkt op het laatste moment een schriftelijk verzoek te hebben ingediend om 18 getuigen te horen. De brief die hij daarover aan het gerechtshof richtte, had de aanhef die hij altijd gebruikt in zijn correspondentie met de instanties. 'Minachtende podagonisten van de Staat der Nederlanden.' ,,Dat is omdat ik alle rechters minacht." En podagonisten? ,,Dat is een woord dat mijn familie in 1898 heeft uitgevonden. Het betekent smeerlappen. Niemand kent het."

'Bloempotten'

Van Tongerloo mag een toelichting geven op de reeks getuigen die hij wil horen, maar is nogal breedsprakig. De voorzitter van het gerechtshof, mr. H. Harmsen, houdt hem kort, en dan gebeurt het. Van Tongerloo 'wraakt' het gerechtshof. Dat kan als een verdachte denkt dat rechters partijdig zijn. En passant noemt Van Tongerloo de twee raadsheren naast de voorzitter 'bloempotten'. "U bent wel op dreef vandaag in het zeggen van onaardige dingen", zal advocaat Krikke zijn cliënt later minzaam toevoegen.



Een gerechtshof wraken, dat is nogal wat. Drie andere hoge rechters moeten nu bekijken of Van Tongerloo een punt heeft, maar die drie rechters moeten eerst opgetrommeld worden. Dat kost even tijd. Onder leiding van mr. W. den Hartog Jager zullen ze tot de conclusie komen dat Van Tongerloo geen poot heeft om op te staan. Het gerechtshof kan verder met de behandeling van de zaak.

Kwaad

Met veel geduld werkt voorzitter Harmsen met Van Tongerloo de lijst met 18 getuigen door. Als hij daarna zegt dat hij later op de dag zal besluiten of ze nog gehoord moeten worden, gebeurt het weer. Opnieuw wraakt Van Tongerloo het hof, want hij is het hier niet mee eens. Mr. Krikke probeert zijn cliënt op andere gedachten te brengen, maar dat lukt niet. De zogeheten wrakingskamer moet opnieuw bijeen komen. Opnieuw zal mr. Den Hartog Jager vaststellen dat het hof niet partijdig is. En dan gebeurt het nog eens. Nu wraakt Van Tongerloo de wrakingskamer. Zonder zijn advocaat, want die had er niet op gerekend dat er zoveel vertraging zou zijn vandaag en had in de middag een andere verplichting. De sfeer in de rechtszaal is inmiddels niet meer zo vrolijk. Van Tongerloo zegt 'schijt te hebben aan een proces verbaal', Den Hartog Jager is kwaad en is kort over de derde wraking van de dag. ,,Dat gaan we niet doen."

Met een lach verlaat Van Tongerloo uiteindelijk de zaal, in een bijzinnetje roepend dat hij zijn advocaat ontslaat. In totaal heeft Van Tongerloo nu 27 keer rechters gewraakt, zegt hij. En over dat asbest en die veroordeling, is het niet meer gegaan.