Harrie (69) ernstig gewond door ontploffing accu e-sigaret in broekzak: ‘Het was net een film’

Haaksbergenaar Harrie Hoesstee weet op Tweede Pinksterdag dit jaar niet wat hem overkomt als hij plotseling een knal hoort. Een ‘fontein van vuur’ schiet langs zijn lichaam de lucht in, misschien wel twee meter hoog richting het plafond in zijn woonkamer.



Maar veel erger: zijn spijkerbroek staat in brand. Met zijn handen slaat hij secondenlang op de vlammen bij zijn bovenbeen.