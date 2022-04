Harry’s opa koos overtuigd voor de NSB, maar daar hadden ze in Wassenaar weinig moeite mee

Unicum: verdachte van liquidatie vrijuit omdat hij te lang moest wachten op rechtszaak

De Amsterdamse rechtbank heeft besloten dat de strafzaak tegen een man die wordt verdacht van de liquidatie van Rida Bennajem, een van de eerste slachtoffers in de Amsterdamse onderwereldoorlog, van tafel moet. De reden is dat de zaak liefst negen jaar stilstond en het OM geen vorderingen heeft gemaakt in de strafzaak.

8 april