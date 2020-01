Hartpatiënt Henk claimt schade na persoonsverwisseling bij Rijnstate: ‘Ziekenhuis erkent fout’

Commissa­ris van de Koning kapt verhit ‘PVV-de­bat’ over inspreken Lars (12) abrupt af

16:27 ARNHEM - Na een kort maar verhitte discussie over het inspreken van Lars (12) tussen PVV-er Ton Diepenveen en commissaris van de Koning John Berends, heeft die laatste besloten het debat te beëindigen. De PVV wilde weten in hoeverre de provincie integer heeft gehandeld door de zoon van een ambtenaar in te laten spreken bij de Provinciale Staten van Gelderland.