Hatsjoe! Het graspollenseizoen gaat weer beginnen

De eerste grassoorten, zoals de grote vossenstaart, beginnen volgens Weerplaza in de meivakantie geleidelijk aan te bloeien. Normaal gesproken vindt de piekperiode van het graspollenseizoen in de tweede helft van mei en in juni plaats, maar als het komende tijd koud blijft kan die periode wat later beginnen. Het boompollenseizoen is halverwege mei voorbij.

Het weer is ook van invloed op hoe erg de klachten kunnen zijn, aldus Weerplaza. In aanloop naar Koningsdag is het koud voor de tijd van het jaar met temperaturen van maximaal 9 tot 13 graden. Hierdoor wordt de ontwikkeling en de bloei van het gras geremd, waardoor de hoeveelheid pollen in de lucht nog beperkt is. Vanaf Koningsdag lijkt het warmer te worden, al is dit nog wel onzeker.