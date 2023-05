‘Havo-examen wiskunde A was heel herkenbaar en goed vooraf te oefenen’

Docent over...Bijna 186.000 leerlingen nemen momenteel deel aan de centraal schriftelijke examens. In deze rubriek beoordeelt telkens een leraar een eindexamen vmbo, havo of vwo. Ditmaal docent Menno Lagerwey (29) van YouTube-kanaal Math with Menno over het havo-examen wiskunde A.

,,Het was best een prima examen”, vertelt Menno. ,,Er zaten heel veel vragen in die vaak voorkomen, dus dan kunnen leerlingen goed oefenen.” Zeker op de havo geldt volgens de docent voor wiskunde A dat de inleidende verhaaltjes nogal lang kunnen zijn voordat het echte rekenwerk begint. ,,Dat viel nu nogal mee. Er was één uitzondering: een opgave had een inleiding over de Formule 1 en dat was me toch een lang verhaal! Je moest er echt doorheen ploegen voordat je bij de eerste opgave kwam, die dan helemaal niet zo lastig bleek. Maar het leidt leerlingen wel gelijk af. En daarna werd het onmiddellijk een stuk moeilijker.”

Bij het onderdeel statistiek moesten leerlingen uitleggen dat een steekproef niet aselect is, niet representatief voor iedereen. Ook rekenen met procenten kwam volgens de docent ruim aan de orde. ,,Dan moet je bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel groei er per jaar is. Voor leerlingen fijn, zulke standaardopgaven.” Verder was extrapoleren (voorspellend rekenen met bepaalde gegevens) een veelvoorkomend onderdeel.

Huis kopen

De laatste opgave bij het examen heet altijd ‘de onderzoeksopgave’, en die is veel punten waard. Leerlingen krijgen anderhalf A4'tje met informatie en één vraag: deze keer over het kopen van een huis. ,,Leerlingen moesten uitrekenen wat het gunstigste was: huis én grond kopen of alleen het huis. Dat speelt natuurlijk niet in het echte leven als je 17 bent, maar het zijn wel dingen die je later concreet kunt gebruiken.”

Het examen wiskunde A voor havo was volgens Menno per saldo in lijn met eerdere jaren, qua moeilijkheidsgraad. ,,Bepaalde onderwerpen komen altijd terug. Toch zat er dit jaar één vraag bij die nog nooit in een examen had gezeten, maar die was maar twee punten waard. Dus dat was te overzien.”

