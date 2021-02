Heb jij sinds kort een hond? Vertel je verhaal

Zo ziet een leeggeroof­de en gestripte BWM er uit, ‘ik moest de foto’s erbij pakken om te zien hoe het was’

29 januari En weg is je autonavigatie en je stuur: de eigenaars van een BMW in Dommelen wisten niet wat ze op donderdagochtend overkwam. De wagen was compleet gestript. En zij waren niet de enige: zeker twee andere BMW’s werden die nacht overhoop gehaald.