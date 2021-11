Hebbes! Deze Gelderse wolf slaat toe terwijl hij live op camera is

VideoOOIJ - De wolf die in de nacht van woensdag op donderdag drie schapen doodbeet in de Ooijpolder bij Nijmegen heeft donderdagavond weer toegeslagen. Deze keer is er bewijs tegen de dader: die neemt in beeld duidelijk een hapje schaap.

Het heterdaadje is het eerste bewijs dat het roofdier in deze regio is opgedoken. De wolf, want daar gaat het volgens Wolvenmeldpunt Nederland ‘zonder twijfel’ om, is rond kwart voor twee ’s nachts gefilmd door Wilbert Verriet, met driehonderd dieren de grootste schapenhouder in de polder.

Verriet plaatste een bewegingscamera op het weiland van buurtgenoot William Giesbertz. Die zag eerder die avond een dood schaap liggen. ,,Vanwege een file kon ik de dieren niet voor het donker in de schuur krijgen”, zegt hij. ,,De wolf moet even voor zessen hebben aangevallen. Nu houd ik mijn dieren voorlopig maar permanent binnen.”

Pechvogels

Sinds de wolf deze week het weiland aan de Persingensestraat ontdekte als makkelijk stroopgebied, slonk de bescheiden schapenkudde van Giesbertz van tien naar zes stuks. Zijn schapen zijn de pechvogels van de polder. Giesbertz: ,,Het kan toeval zijn, maar waarschijnlijk komt de wolf hier gewoon precies steeds langs als hij richting Nijmegen loopt. Daar merkt hij dat hij niet verder kan en dan komt hij langs dezelfde route weer terug.”

Om de schapendoder op film te kunnen vangen, lieten Verriet en Giesbertz het slachtoffer bewust in de wei liggen. Ze rekenden erop dat de wolf terug zou komen om te eten. Tegelijkertijd zou hij die nacht dan niet naar andere schapen gaan zoeken.

Woordvoerder Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt noemt die handelwijze hoogst onverstandig. ,,Ik snap de redenering wel, maar je wilt niet dat een wolf leert dat een schaap voedsel is. De wolf is nu feitelijk beloond, want hij of zij kon nu rustig een paar kilo vlees opeten.”

Het schaap is vrijdagochtend wel direct opgeruimd, zegt Verriet. ,,Want een wolf moet reeën leren eten, niet schapen.”

Volledig scherm De wolf van de Ooijpolder bij het gedode schaap. © Wilbert Verriet

Niet relaxt

De beelden die Verriets camera schoot - door problemen met de opslag zijn ze korter dan hij hoopte - laten niets te raden over, zegt wolvenkenner Lelieveld. ,,Mooi hoe de wolf in het eerste filmpje eerst alleen voorbij rent. Daaraan zie je dat hij in deze nieuwe omgeving niet relaxt is. Hij heeft ook duidelijk door dat er een camera staat.”

Volgens Lelieveld geldt voor schapenhouders in de buurt het advies hun dieren voorlopig even binnen te houden, of in elk geval achter wolvenwerende hekken en netten. Dat betekent niet dat de dieren nu een gekooid leven tegemoet gaan.

,,Ik kan me niet voorstellen dat dit dier hier permanent blijft. Hij zal snel op zoek gaan naar een gebied van zeker 200 vierkante kilometer waar hij met rust gelaten wordt. Nu loopt hij bij Nijmegen in een stedelijke fuik. Misschien zwemt hij de Waal wel over.”

Volledig scherm Schapenhouder William Giesberts bij één van zijn schapen die eerder deze week werden gedood. © Theo Peeters

Maatregelen

Wilbert Verriet zorgt er nu elke dag voor dat zijn dieren na 17.00 uur allemaal achter een wolvenproof net staan, of veilig pal tegen de stal. Hij pleit ervoor dat de omgeving als verblijfsgebied van de wolf wordt aangewezen, zoals grote delen van de Veluwe. Dan zouden preventieve maatregelen gesubsidieerd worden. Nu wordt alleen de door wolven veroorzaakte schade vergoed.

Een woordvoerder van de provincie Gelderland wijst erop dat schapenhouders wel altijd anti-wolvenafrastering van de provincie kunnen lenen. ,,Meestal is het maar tijdelijk nodig.”

Kijk hieronder hoe William Giesbertz zijn schapen de ochtend na de aanval aantrof:

