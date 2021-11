Hebbes! Getuigen weten na het zien van filmpje wie de brutale eierdief van Maartensdijk is (in z’n Mercedes)

Kans groot dat orka Morgan toch weer zwanger raakt ondanks stop fokprogram­ma

Ondanks de afgekondigde stop van het fokprogramma is de kans groot dat orka Morgan toch weer zwanger raakt. Dat zegt een medewerker van het dierenpark Loro Parque Tenerife vanavond in het tweede deel van de Zembla-uitzending over orka Morgan. De orka werd in 2011 van het Dolfinarium Harderwijk overgebracht naar het Spaanse Tenerife.

