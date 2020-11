Heeft corona uw relatie beïnvloed?

frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 42. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

We gaan weer een stapje dieper de quarantaine in, worden nog meer op onszelf en onze intieme omgeving teruggeworpen. Dat zet vaak wat extra spanning op de rolpatronen in huis. Patronen die er altijd zijn, niet per se omdat de ene man is en de ander vrouw, maar gewoon omdat in een huishouden gewoontes ontstaan, die zeker in een lockdown worden uitvergroot.

Bij ons is het niet anders. We kenden de rollen, ze zijn vaak wat versterkt, we hebben ons er in grote lijnen bij neergelegd, maar blijven er af en toe ook lekker op mopperen. Ik fiets dagelijks met de kinderen heen en weer naar school, mijn vrouw beheert hun sociale agenda, ik haal de haren uit het doucheputje en vul de geiser bij. Zij zorgt voor de gezelligheid in huis met vroege kerstverlichting en knuffelverjaardagen; ik loop achter hen allemaal aan om de lampen uit te doen en zo de ijsberen te redden.

Pre-lockdown schoof ik 's avonds bij het eten aan, nu kook ik bijna altijd (stamppot, spaghetti, pannenkoeken); maar zij bakt zandkoekjes met de kleintjes en bestelt de bijzondere maaltijden die voor een extra glimlach zorgen. In de hoofden van de kinderen zit het ongeveer zo, hoorde ik laatst: 'Papa heeft geen fantasie en is oud, mama is een sloddervos en is gezellig.'

Quote Zijn de rolpatro­nen versterkt of veranderd? Bleek er een nieuwe onverwach­te kant aan uw partner te zitten?

Daar staat dan weer tegenover dat ik redelijk crisisbestendig ben, alhoewel mijn vrouw daar iets genuanceerder tegenaan kijkt. Het zou helpen als ik niet in oplossingen dacht, maar mijn emoties deelde, vat ik even de kritiek van de laatste dertien jaar samen. Ik vind dan weer dat zij zich nogal eens laat meeslepen in de grote hoogten en diepe dalen van het bestaan. Nou ja, u zult het wel herkennen. Zo bijzonder zijn wij niet.

Toch lijkt me dat een goeie vraag om deze week aan u voor te leggen. Hoe heeft corona uw relatie beïnvloed? Zijn de rolpatronen versterkt of veranderd? Bleek er een nieuwe onverwachte kant aan uw partner te zitten? Bent u uw man al maanden kwijt, omdat hij in de schuur aan het knutselen is of plots de Formule Max tot hobby heeft gekozen? Is uw vrouw niet meer aanspreekbaar, omdat ze alleen maar met vriendinnen belt, een puzzel van tienduizend stukjes 'oceaan' oplost? Vertel het me s.v.p., schrijf me. Liefst een beetje bondig, alhoewel ik besef dat niks zo veel woorden behoeft als onze relatieperikelen.