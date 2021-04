Heeft de VVD de verkiezingen gewonnen, maar nu al de formatie verloren?

Wasbeer slaapt nog steeds z'n roes uit in boom: ‘Hier zijn we niet blij mee’

4 april VUGHT - De wasbeer die zaterdag zijn roes lag uit te slapen in een boom in de Hoevensestraat in Vught zit er nog altijd. Het dier trok veel bekijks en vertederde blikken, maar is niet zo onschuldig als het lijkt. Sterker nog, het wordt actief bestreden. ,,Mensen hebben geen idee wat een nieuwe rover dit is voor onze inheemse fauna.’’