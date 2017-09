Heel Nederland doet mee met het Oktoberfest

Je vindt ze werkelijk overal, blijkt uit een rondgang. Zo organiseert de plaatselijke korfbalclub uit Dordrecht een Oktoberfest voor alle leden, hield kledingmerk Tommy Hilfiger in Amsterdam een bedrijfsfeest met oktoberfeestthema en stonden vorig weekeinde tienduizenden mensen in Ahoy Rotterdam naar hartenlust schnitzels te eten en naar Duitse schlagermuziek te luisteren. ,,Oktoberfesten schieten als paddenstoelen uit de grond", concludeert ook radio-dj Coen Swijnenberg. Hij organiseert samen met collega Sander Lantinga al acht jaar Das Coen und Sander Fest, en mag zich op het gebied van Nederlandse oktoberfeesten wel een soort pionier noemen. Toch wil hij de Nederlandse variant niet vergelijken met het originele Oktoberfest in München. ,,Volgens mij kan dat helemaal niet. Daar is het bittere ernst. In Nederland is het vooral lachen en verkleden." Maar echt zeker weet hij het niet; hij is tot zijn spijt nog nooit bij het echte Oktoberfest geweest. ,,Dat kan natuurlijk niet", lacht de Duitse Johannes Stegmann (60) uit Stahlberg, bij München. ,,Je kan geen Oktoberfest organiseren als je nog nooit bij het echte Oktoberfest bent geweest." Hij kan het weten; hij gaat al ruim veertig jaar naar de traditionele Oktoberfesten in München, waar hij de laatste vijftien jaar zelfs in de organisatie zat. Een echte kenner dus. Dat het fenomeen nu ook in Nederland steeds populairder wordt, vindt hij prima. Maar het is wel een kwestie van 'eerst meemaken, dan namaken'.

Veteraan



De van oorsprong Duitse Amadé (31), die in München woont maar geruime tijd in Nederland studeerde, is kritischer over deze na-aperij. Hij vindt de Nederlandse Oktoberfesten maar een slap aftreksel van het originele Duitse feest. ,,Oktoberfest is een echte traditie, maar in Nederland zien ze het als een soort foute grap."



Helaas is het Duitse Oktoberfest ook niet meer wat het geweest is, vertelt hij. ,,Het is nu totaal anders dan toen mijn vader nog jong was. In het weekeinde is het nu zó druk dat het geen doen meer is. Vroeger was het een feest voor de stad, nu lijkt het wel alsof de hele wereld naar München afreist. De oorspronkelijkheid is verdwenen."