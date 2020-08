Heetste nacht van 10 augustus: record met ruim 4 graden verbroken

Video Grootste cocaïnewas­se­rij ooit in Nederland ontmanteld in Nijeveen: ook inval in Apeldoorn

10:24 De politie heeft in een omgebouwde paardenmanege in het Nijeveen de grootste cocaïnewasserij in Nederland ooit ontmanteld. In het drugslab werd cocaïne geproduceerd vanuit zogenoemd dragersmateriaal, zoals kleding. De politie heeft zeventien verdachten aangehouden. In verband met deze zaak werd ook een inval gedaan in Apeldoorn.