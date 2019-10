Heftige beelden van aanhouding gaan viraal: politie geeft uitleg

Onherken­baar! Ernstig verwaar­loos­de hond Bob ziet er een jaar later zó uit

18:45 Hondje Bob werd eind september 2018 zwaar verwaarloosd aangetroffen bij de Kralingse Plas in Rotterdam. Een jaar later is het hondje onherkenbaar: qua uiterlijk én gedrag. ‘Hij had behoorlijk last van verlatingsangst en kon geen tel alleen blijven. Maar nu kan hij prima een paar uur alleen zijn!’, schrijft de Dierenbescherming.